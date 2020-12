Calciomercato Roma, può partire a gennaio: le possibili destinazioni

Il calciomercato della Roma sta per riaprire nel prossimo mese di gennaio con nuove trattative, sia in entrata ma anche in uscita.

La società giallorossa deve puntellare il suo organico sopratutto con un laterale destro e una punta, ma è chiaro che per non appesantire troppo il monte ingaggi ci sarà bisogno anche di qualche partenza. E uno dei giocatori maggiormente indiziati a lasciare il club è Javier Pastore. L’argentino sta cercando di recuperare dall’infortunio all’anca per rimettersi al più presto a disposizione di Fonseca, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla capitale.

Javier #Pastore could leave #ASRoma in January. Many clubs are interested in him from #MLS, Arabs countries (Saudi Arabia and Qatar) and Turkey (#Galatasaray and #Fenerbahce have asked for info with his agent Marcelo Simonian). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 13, 2020