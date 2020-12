Continuano i rinnovi in casa Roma, accordo praticamente raggiunto per un titolare indiscusso di quest’anno

Archiviata la bella vittoria in casa del Bologna, la Roma non ha troppo tempo per festeggiare, visto che giovedì si tornerà nuovamente in campo per affrontare il Torino all’Olimpico. Ma il campo non è l’unico argomento caldo in queste settimane. Dopo essersi dedicato a lungo ai rinnovi del settore giovanile, l’attenzione dei dirigenti sembra ora indirizzata alla prima squadra.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il prossimo giocatore a rinnovare potrebbe essere Antonio Mirante. Stando alla rosea, l’accordo sarebbe veramente ad un passo e il matrimonio con il portiere è pronto ad essere prorogato fino al 30 giugno 2021.