CALCIOMERCATO ROMA CASTROVILLI FIORENTINA – Dopo la vittoria in goleada nella trasferta di Bologna, la compagine di Paulo Fonseca si appresta a scendere in campo giovedì in casa contro il Torino per chiudere il turno infrasettimanale. Domenica, invece, sarà la volta della trasferta di Bergamo alle ore 18.

Calciomercato Roma, obiettivo Castrovilli

Intanto dal 1 gennaio 2021 prenderà posto ufficialmente il nuovo direttore generale, Tiago Pinto, che aiuterà i Friedkin ma anche Paulo Fonseca a rinforzare la squadra. Il grande obiettivo, come riportato da ‘calciomercatoweb.it‘, è nel reparto del centrocampo: Gaetano Castrovilli. Il giocatore viola classe ’97 viene valutato dal patron Rocco Commisso almeno 40 milioni di euro, cifra però esorbitante, a meno che si faccia un’operazione tipo quella Chiesa-Juventus, con prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni.

Calciomercato Roma, scambio per Castrovilli

La dirigenza capitolina però vorrebbe abbassare la richiesta cash con l’inserimento di una contropartita. Si tratta di Amadou Diawara, da tempo tra i nomi in uscita e la cui valutazione si aggira intorno ai 18 milioni. Pronto un conguaglio cash di 12 milioni di euro. Un’offerta importante per spazzare via la concorrenza e beffare, tra un mese, sia Juventus che Inter.