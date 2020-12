Calciomercato Roma, il diciottenne che gioca nel Lens ma di proprietà del Psg è nella scuderia dell’ex capitano giallorosso.

Totti ci ha visto lungo. Anche questa volta. Arnaud Kalimuendo sta dimostrando di possedere delle qualità importanti alla sua prima esperienza da professionista. Autore di 3 gol nelle prime otto giornate di campionato, è finito nel mirino di molti club. Ma sopratutto è entrato a far parte della squadra di Francesco Totti, che lo ha preso nella sua agenzia di scouting.

Alla sua prima vera occasione si è messo subito in mostra: cresciuto con Thiago Motta nelle giovanili della squadra parigina, è entrato nella passata stagione in pianta stabile in prima squadra, andandosi anche a giocare – senza mai essere schierato però – la final eight di Champions League in Portogallo.

Calciomercato Roma, Totti lo potrebbe proporre ai giallorossi

Nei giorni scorsi, così come scrive calciomercato.com, è stato accostato alla Roma. E non può essere altrimenti con il procuratore che si ritrova. Ma adesso pensa solamente ad imporsi in maniera definitiva con la sua attuale squadra.

Kalimuendo è una punta centrale, molto bravo ad occupare l’area di rigore e che fa del dinamismo e della rapidità le sue armi migliori. Nel reparto avanzato del Lens gioca insieme a Kakuta, un’altra grande promessa del calcio francese mai esplosa in maniera definitiva (passato anche alla Lazio per un breve periodo). Si sta facendo le ossa, come si usa dire in questi casi. E non è detto che alla fine i giallorossi non possano piazzare il colpo. Le voci si stanno facendo sempre più insistenti in questo ultimo periodo. C’è però da dire che il Psg difficilmente si farà sfuggire questo talento, che potrebbe andare a crescere insieme a Neymar e Mabppé: non gli ultimi arrivati. Ci sono tanti altri club interessati: l’asta è partita, con Totti che potrebbe essere un fattore in chiave Roma.