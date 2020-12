By

YOUTUBE E GOOGLE DOWN – Mentre tutti i tifosi appassionati di calcio erano a seguire i sorteggi di Champions League prima e di Europa League poi, molti utenti e lettori stavano riscontrando grandi problemi per accedere ai servizi Google, tra i tanti Gmail e Youtube.

Youtube e Google Down, cosa è successo

Diverse piattaforme nella mattina di oggi non sono accessibili da parte degli utenti, causando disagi non indifferenti. La notizia è diventata virale in pochi minuti sui social network, dove molte persone hanno commentato con ironia e allo stesso tempo con una nota di stupore l’inaspettato disservizio.

Quando si provava ad accedere alla piattaforma di YouTube, ad esempio, gli utenti visualizzavano la scritta “Something went wrong”, in italiano “Qualcosa è andato storto”. I servizi sono appena tornati disponibili, proprio in questi minuti.