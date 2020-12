Roma, un grande riconoscimento per un ex giallorosso

E’ stato un giocatore importante della Roma in passato, uno dei grandi campioni che hanno avuto l’onore di vestire la maglia giallorossa.

Stiamo parlando di Cafu, protagonista indiscusso a cavallo degli anni Duemila e uno degli uomini chiave della squadra di Fabio Capello che vinse lo scudetto nel 2001. In Italia arrivò dal Palmeiras, dopo le esperienze con il San Paolo e una prima finestra europea con il Saragozza. Terzino destro bravo soprattutto ad attaccare, ma anche dotato di un gran piede, senza dimenticare le sue capacità di leadership e di esempio per i compagni.

Roma, Cafù miglior terzino della storia

🌟🇧🇷 Cafu is elected by our 140 journalists jury as best right back of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/VOriA8yYIA — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Come riportato da France Football sui social, una giuria di 140 giornalisti ha assegnato a Cafu un riconoscimento davvero speciale. E’ stato infatti riconosciuto come il miglior terzino destro di tutti i tempi. Sia con la maglia della Roma, ma anche con quella delle altre squadre nelle quali ha militato, Cafu si è contraddistinto non solo per le sue capacità tecniche, ma anche per quelle tattiche. Con il suo approdo in Europa si è migliorato sempre più e ha avuto anche l’onore di vincere per ben due volte i mondiali, oltre al secondo posto nell’edizione di Francia ’98.