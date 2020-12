Roma, contro il Torino Fonseca lo rilancia dall’inizio

La Roma non ha tempo per riposarsi perché giovedì prossimo la formazione giallossa sarà impegnata all’Olimpico per affrontare il Torino di Giampaolo.

Una squadra che è in grande difficoltà in classifica, nonostante non gli manchino di certo i buoni giocatori. Uno su tutti il bomber Belotti che nonostante la sua squadra non ingrani bene o male riesce a trovare con continuità la via della rete. Paulo Fonseca dovrà valutare in queste ore le condizioni dei suoi uomini, reduci dalla partita stravinta a Bologna. I giallorossi saranno impegnati nel rush finale di questo 2020 e il tecnico dovrà sempre puntare su uomini freschi e capaci di fare la differenza.

Roma, contro il Torino gioca Smalling

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che Pedro ritroverà una maglia da titolare, dopo aver saltato l’ultima trasferta per squalifica. Non è da escludere che uno tra Pellegrini e Mkhitaryan possa rifiatare e magari subentrare nella ripresa, ma rinunciare ad uno di loro sarebbe comunque un peccato, visto che sono in grande forma. Mancherà Cristante, squalificato per aver usato una espressione blasfema. Per questo motivo Fonseca schiererà dal primo minuto in difesa Chris Smalling. A Bologna ha giocato una mezzora, ora avrà qualche allenamento in più nelle gambe per tornare a dirigere il pacchetto arretrato giallorosso. Una presenza molto importante per un giocatore che finora è stato frenato da qualche acciacco di troppo.