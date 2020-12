Sorteggio Europa League: orario, diretta in tv, streaming live su internet

Sorteggio Europa League, le italiane oggi conosceranno le loro avversarie per i sedicesimi: orario e diretta streaming.

Tra poche ore le squadre italiane conosceranno le proprio avversarie di Europa League. È infatti previsto alle 13:00 il sorteggio, a Nyon, in Svizzera. Roma, Napoli e Milan saranno teste di serie: quindi giocheranno la gara di ritorno in casa oltre a non poter incontrare le altre big della manifestazione.

Il tutto sarà trasmesso in diretta da Sky Sport 24 e Sky Sport Football, che seguirà anche, un’ora prima, il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League. Lo streaming sarà disponibile sull’app SKY Go e anche su NOW TV.

Per chi non ha l’abbonamento a Sky, sarà possibile seguire la diretta del sorteggio sul sito ufficiale della UEFA cliccando a questo link.

Sorteggio Europa League, prima vinceva solamente l’Italia

L’ex Coppa Uefa, soprattutto negli anni 90, è stata quasi sempre una coppa marchiata dal tricolore. Tre il ‘89 e il ‘99 infatti per ben otto volte squadre del Bel Paese hanno portato a casa l’ambito trofeo. E, molto spesso, le finali erano derby: Juve-Fiorentina, Inter-Lazio e Inter-Roma).

L’ultima vinta se l’è presa il Parma di Alberto Malesani, nel 1999, battendo in finale senza difficoltà il Marsiglia. Da quel momento in poi nulla. Anche perché, e c’è da ribadirlo, in molti nel corso degli anni hanno snobbato la manifestazione. L’Inter ci è andata vicina ad agosto, perdevo in finale contro il Siviglia. Una notizia buona? La squadra spagnola, che negli ultimi anni ne ha conquistate sei, non potrà rifarlo questa volta visto che è agli ottavi di Champions. In poche parole, c’è spazio per tutti.