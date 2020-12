Calciomercato Roma, il Barcellona bussa per l’erede di Busquets che non dà più garanzie a Koeman: forte interesse per Villar.

La stagione del Barcellona non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo la lunga telenovela estiva e la minaccia di partire, Messi alla fine è rimasto in blaugrana. I risultati però finora sono stati tutt’altro che eccezionali, con il nuovo allenatore Koeman che non riesce né a imporre il suo gioco né a fare risultati. Nella Liga la classifica piange e in Champions League la figuraccia al Camp Nou contro la Juventus ha fatto perdere il primo posto nel gruppo. Con successivo sorteggio sfortunato: agli ottavi di finale ci sarà il Psg, mentre i bianconeri hanno pescato il ben più agevole Porto.

Calciomercato Roma, il Barcellona segue Villar

Tra i problemi principali del Barcellona c’è lo scarso rendimento del centrocampo. Una delle colonne del Barcellona degli ultimi anni è diventato quasi un problema. Il rendimento di Busquets non è più all’altezza della sua fama e c’è la necessità di trovare un erede. Ebbene secondo quanto riportato da “Don Balon“, il sostituto potrebbe arrivare proprio dalla Roma.

La dirigenza blaugrana sta seguendo con grande attenzione il rendimento del romanista Villar. Col passare delle settimane si sta ritagliando sempre maggiore spazio, confermando le sue ottime doti e la sua duttilità. Un calciatore che in mezzo al campo riesce a dare ordine, geometrie e che allo stesso tempo assicura contrasti e le giuste coperture. Ancora non si parla di cifre, né di offerte, ma secondo Don Balon visti i problemi economici della Roma con un’offerta allettante i giallorossi potrebbero anche cederlo.