Non solo colpi in entrata per la Roma che cerca anche di piazzare alcuni giocatori in uscita, in tal senso arrivano notizie importanti dall’Inghilterra

Protagonista nella giornata di lunedì di un’iniziativa benefica, Guido Fienga in estate a tessuto la tela per quanto riguarda il calciomercato della Roma e alcune delle trattative avviate prima di ottobre potrebbero tornare di moda durante la sessione di gennaio. Per quanto riguarda le cessioni, uno dei dossier più caldi riguarda sicuramente la situazione di Amadou Diawara. Le uscite pubbliche del suo procuratore di fine settembre non sono affatto cadute nel dimenticatoio e in caso di offerta adeguata, l’ex Napoli farà i bagagli.

Calciomercato Roma, cessione Diawara: trattativa avanzata

Seguito anche dal Leicester e dal Torino, il centrocampista sarebbe, secondo ‘todofichajes.com’, molto vicino al West Ham. Stando al portale spagnolo, le trattative tra club londinese e dirigenza giallorossa sarebbero ad uno stato molto avanzato e il calciatore potrebbe partire con la formula del prestito con diritto di riscatto.