Il calciomercato della Roma prima di tutto si concentrerà sulla conferma delle migliori risorse attualmente a disposizione dell’allenatore Paulo Fonseca.

In questo senso va letto il rinnovo contrattuale di Calafiori e di tutti gli altri giovani che si stanno affacciando con frequenza in prima squadra, da Milanese a Ciervo. Ad ogni modo l’intenzione è anche quella di blindare gli altri top player della squadra giallorossa, che stanno disputando decisamente una stagione molto positiva.

Calciomercato Roma, rinnovo di Mirante in vista

#ASRoma blinda Riccardo #Calafiori fino al 2025: nuovo ingaggio da 800mila euro netti a stagione più bonus. Fatta anche per il rinnovo annuale di Antonio #Mirante. Tutto confermato! #calciomercato

👇🏻👇🏻 https://t.co/bRBSFJ6gqL — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 15, 2020

Come ha sottolineato il giornalista Nicolò Schira, sempre ben informato sulle vicende di calciomercato, c’è un altro rinnovo in vista in casa Roma dopo quello di Calafiori. Il difensore ha firmato un contratto fino al prossimo 2025, ma c’è anche un altro giocatore che sta per legarsi nuovamente con i giallorossi. Si tratta del portiere Antonio Mirante, esperto estremo difensore che il club reputa molto importante sia per il campo che per lo spogliatoio. Per lui si parla di un rinnovo annuale, visto che ha già compiuto 37 anni.