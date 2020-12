CALCIOMERCATO ROMA SCAMBIO CON L’INTER – Poco più di due settimane e si aprirà la sessione invernale del calciomercato. Vedremo se la Roma riuscirà a piazzare qualche esubero e nel frattempo regalare a Fonseca i tasselli che mancano per rinforzare la rosa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, UFFICIALE il rinnovo di Calafiori

LEGGI ANCHE: Verso Roma-Torino, sorride Fonseca: le ultime da Trigoria

Calciomercato Roma, situazione Eriksen

In casa Inter la situazione di Eriksen è completamente da monitorare, visto che il danese domani collezionerà l’ennesima panchina contro il Napoli. Gli estimatori all’ex Tottenham non mancano di certo, ma non solo in Inghilterra (Arsenal e Manchester United), su di lui infatti ci sono anche altri top club, tra i quali il Paris Saint-Germain. Ma non è da sottovalutare anche l’ipotesi di permanenza in Italia.

LEGGI ANCHE: Roma, Zaniolo a Villa Stuart: parte il countdown per il rientro

Calciomercato Roma, scambio con l’Inter

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, c’è stato un tentativo proprio della dirigenza nerazzurra di imbastire una trattativa con la Roma per un clamoroso scambio Eriksen-Pellegrini. Il centrocampista giallorosso è un vecchio pallino di Beppe Marotta, che in passato aveva già provato l’affondo, respinto dai capitolini. A discutere del rinnovo di Lorenzo Pellegrini con i giallorossi sarà il nuovo dg Tiago Pinto, anche se la volontà di entrambe le parti è quella di continuare insieme. Insomma uno scenario difficile ma che va tenuto sotto osservazione per gennaio.