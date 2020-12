Calciomercato Roma, a breve l’annuncio ufficiale: rinnovo fino al 2023

Calciomercato Roma, a breve l’annuncio ufficiale: un altro giovane rinnova il suo contratto fino al 2023, si tratta di Riccardo Calafiori.

La fumata bianca è ormai imminente. Riccardo Calafiori rinnoverà il suo contratto fino al 2023. Il giovane e promettente terzino sinistro, che nel corso di questo avvio di stagione si è messo in luce soprattutto in Europa League grazie a un gol straordinario contro il Cluj, ha fatto seguire una firma al bacio dato alla maglia.

Il suo procuratore Mino Raiola ha trovato l’accordo con la società, e c’è anche l’opzione per altri due anni per legarsi fino al 2025. Un rinnovo molto importante per la Roma, visto che si trattava di un calciatore in scadenza nel 2022 potenzialmente libero di firmare per un’altra squadra. Un mancato rinnovo avrebbe portato anche a un abbassamento del prezzo del cartellino.

Calciomercato Roma, Calafiori rinnova fino al 2023

Così non è stato e la Roma prosegue con la sua politica futura. Sono stati tanti i giovani della “Primavera” che hanno rinnovato il contratto negli ultimi due mesi e Calafiori rappresenta la ciliegina sulla torta. Nelle scorse settimane si era parlato di un accordo in arrivo sulla base di un contratto da 600mila euro più bonus. Secondo quanto riportato dal giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora, il calciatore si trova a Trigoria e la firma verrà ufficializzata in giornata.