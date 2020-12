CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO CALAFIORI – Come già annunciato quest’oggi, era attesa la comunicazione ufficiale del rinnovo del talento Riccardo Calafiori con il club capitolino. La società giallorossa, dunque, blinda l’esterno sinistro classe 2002 fino al 30 giugno 2025.

Calciomercato Roma, ufficiale rinnova Calafiori

Il giovane ragazzo, cresciuto nel vivaio capitolino e assistito da Raiola, ha rinnovato il suo contratto per cinque stagioni. Proprio quest’anno, stabilmente in prima squadra, ha realizzato il suo primo gon in carriera con la maglia giallorossa, il gran sinistro in Europa League contro lo Young Boys. Quando è sceso in campo, nonostange la giovane età, ha sempre fatto valere il suo talento, dimostrando che tra i grandi ci sa stare.

Dichiarazioni Calafiori dopo il rinnovo

“Il rinnovo significa tantissimo per me, penso significhi molto per ogni ragazzo cresciuto qui con la passione per la Roma e che sogna un giorno di diventare calciatore della Prima Squadra. Sembra che io ci sia riuscito e forse ancora non me ne rendo conto. Cosa più bella al mondo non c’è”.