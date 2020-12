Calciomercato, nella Roma che in questo momento sta giocando un calcio spettacolare si sta mettendo in mostra sempre più il centrocampista spagnolo Gonzalo Villar.

Fonseca tiene in grande considerazione questo giovane mediano, che sa dettare molto bene i tempi del gioco e fa della tecnica la sua arma in più. Un calciatore di grande prospettiva che sta trovando sempre più spazio nell’undici titolare. Un segnale inequivocabile della stima che l’allenatore ha per lui. Un acquisto insomma decisamente azzeccato

Calciomercato Roma, anche squadre di serie A e Ligue1 su Villar

Si è parlato di un forte interessamento da parte del Barcellona per il centrocampista spagnolo, ma adesso ci sono anche altre formazioni che sarebbe pronte a bussare alla porta del club giallorosso per il regista. Come riporta infatti ForzaRoma alcuni club di serie A e di Ligue1 avrebbero sondato il terreno con i giallorossi per Villar. Scontata la risposta del club, che non ha alcuna intenzione di privarsi del centrocampista. Pescato in Spagna nello scorso gennaio, nel corso dell’anno la sua crescita dunque non è passata inosservata.