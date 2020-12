Roma, Fonseca potrebbe anche lasciarlo fuori contro il Torino

Prosegue la marcia di avvicinamento della Roma verso il prossimo impegno di campionato, in programma giovedì sera all’Olimpico contro il Torino.

Un avversario che sarà bene non sottovalutare, anche se la squadra granata sta vivendo un momento davvero delicato. La sua posizione di classifica non è certo consona alla qualità del suo organico. E bomber Belotti rimane un grande attaccanti, uno di quelli che può fare la differenza da solo con il suo fiuto del gol. Dunque la Roma non dovrà cullarsi dopo la manita rifilata al Bologna e giocare con la massima concentrazione se vorrà portare a casa l’intera posta in palio.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, Totti può portare in giallorosso un campione francese

LEGGI ANCHE–>Roma, Pinto prepara la rivoluzione a gennaio: ci saranno cessioni e rinnovi

Roma, Fonseca farà qualche cambio?

Recuperati Mancini, Kumbulla e Santon, per Fonseca non sembra esserci alcuna emergenza decisiva. Deve ancora però sciogliere qualche dubbio di formazione, specie legato a Pellegrini. Il centrocampista a Bologna ha sfornato una prestazione super, nonostante non fosse al meglio della condizione. Il tecnico portoghese potrebbe arretrarlo, visto il rientro tra i titolari di Pedro, ma potrebbe anche decidere, per farlo rifiatare visti i tanti impegni ravvicinati, di lasciarlo inizialmente fuori e confermare Villar. Lo spagnolo è in grande ascesa e potrebbe anche giocare al fianco di Veretout. A centrocampo non ci sarà, ricordiamolo, Cristante che è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo.