Roma-Torino, probabili formazioni: pochi i dubbi di Fonseca

By

Roma-Torino, giovedì la gara dell’Olimpico chiuderà il turno infrasettimanale di Serie A. Le probabili formazioni: pochi i dubbi per Fonseca

Torna Pedro dalla squalifica. E andrà ad occupare il posto alle spalle di Dzeko. Non ci sarà Cristante, appiedato dal giudice sportivo. Spazio quindi per Smalling al centro della difesa. E i dubbi veri di Fonseca sono proprio nel pacchetto arretrato: difficile recuperi Kumbulla. E anche Mancini è out. E allora potrebbe trovare spazio Juan Jesus nel pacchetto arretrato. Anche se il brasiliano ha davvero giocato pochissimo fino al momento.

Pellegrini tornerà a centrocampo al fianco di Veretout. Anche se Villar sta facendo molto bene e potrebbe avere un’altra opportunità. Ma Fonseca probabilmente si affiderà alla miglior formazione possibile per dare continuità alla straripante vittoria contro il Bologna di domenica scorsa: che, oltre che larga nel punteggio, è stata bellissima sotto tanti aspetti. Aspettando che si possano risolvere tutti i problemi fisici che stanno costringendo il tecnico ad inventarsi una nuova linea difensiva ogni partita. Gli ultimi allenamenti comunque scioglieranno i dubbi del portoghese che sa benissimo che quella di dopodomani sarà una delle partite più difficili fino al momento. Il Torino si gioca una grossa fetta di stagione. E Cairo, nonostante le belle parole usate verso il proprio tecnico dopo la sconfitta interna contro l’Udinese, sa benissimo che non potrà più temporeggiare in caso arrivasse un’altra sconfitta. La gara quindi sarà piena di insidie.

LEGGI ANCHE: Roma, gaffe Burioni su Twitter: le risposte dei tifosi (giallorossi e non)

Roma-Torino: le probabili formazioni

Ecco quindi le probabili formazioni che scenderanno in campo giovedì sera all’Olimpico.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Juan Jesus; Kardsorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. All.: Giampaolo.