VERSO ROMA-TORINO ULTIME DA TRIGORIA – Dopo la splendida vittoria del Dall’Ara contro il Bologna, la compagine di Paulo Fonseca chiuderà il dodicesimo turno di Serie A, quello infrasettimanale che si aprirà quest’oggi con Udinese-Crotone e Benvento-Lazio, giovedì sera allo Stadio Olimpico, dove arriverà il Torino di Marco Giampaolo.

LEGGI ANCHE: Roma, Zaniolo a Villa Stuart: parte il countdown per il rientro

LEGGI ANCHE: Roma-Torino, probabili formazioni: pochi i dubbi di Fonseca

Infortunati Roma, le ultime

Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico portoghese, perché sia Gianluca Mancini che Davide Santon hanno lavorato in gruppo nella seduta di allenamento odierna, mentre individuale programmato sia per Rick Karsdorp che per Marash Kumbulla. Infine proprio su quest’ultimo, dopo gli esami strumentali svolti, uscito anzitempo nella sfida di Bologna, sono state escluse le lesioni.