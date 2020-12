Calciomercato Roma, vuole andare via gratis a gennaio: i dettagli

Calciomercato Roma, Gomez a gennaio lascerà l’Atalanta dopo lo screzio con Gasperini. L’argentino vuole andare via gratis

Gomez è stato convocato per la gara di stasera contro la Juventus: Gasperini lo ha comunque portato a Torino. Ma ormai il futuro dell’argentino è segnato. Lascerà Bergamo probabilmente già a gennaio. La Roma è alla finestra.

Secondo Giancarlo Padovan – che ha parlato a Sky Sport – il Papu avrebbe chiesto all’Atalanta di lasciarlo andare via gratis. La società di Percassi però non ci pensa, e chiede almeno quindici milioni per il cartellino del fantasista. Una situazione che però non cambia le cose. Sarà addio.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, il centrocampista verso l’addio: servono 36 milioni

LEGGI ANCHE: Roma-Torino, la conferenza di Fonseca: le ultime sulla formazione

Calciomercato Roma, Gomez troverà un accordo

Con ogni probabilità, come succede spesso o quasi sempre in questi casi, si troverà una soluzione a metà strada. Gomez lascerà il club nerazzurro per un cifra che si aggira intorno ai 7milioni di euro. L’unica certezza è questa: a meno che l’Atalanta non decida di cambiare in panchina. Ma è un’ipotesi assai remota e mai realmente presa in considerazione dalla società lombarda. Gasperini ha fatto tanto e non è il momento di fare un passo del genere.

Come detto la Roma è lì e annusa il colpo. Ci sono anche le milanesi pronte a prendere in considerazione l’arrivo dell’argentino. Che in quest’ultimo caso non dovrebbe nemmeno allontanarsi più di tanto dalla sua attuale città. Rimarrebbe a vivere a Bergamo. Ma la tentazione giallorossa è forte. Anche perché con Fonseca c’è la sensazione che il Papu si possa trovare alla grande. A differenza sopratutto di Conte che evidentemente non saprebbe nemmeno dove schierarlo. Molto si capirà anche dopo la gara di stasera. Se Gomez verrà utilizzato o meno da Gasperini in una partita importante come quella contro la Juventus.