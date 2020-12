Calciomercato Roma, i rinnovi non si fermano: nuovo appuntamento in agenda

Calciomercato Roma, il giornalista de “Il Tempo” Alessandro Austini ha spiegato che la Roma è l’entourage di Ibanez si incontreranno presto per il rinnovo.

Si continua a lavorare per i rinnovi dei contratti in casa Roma: un modo, quello dei Friedkin, per dimostrare che le cose vanno fatte con i crismi giusti e per tempo. Ne abbiamo visti parecchi già in queste ultime settimane, pensando soprattutto ai ragazzi della Primavera che hanno messo nero su bianco legandosi ancora con i colori giallorossi.

In questo senso è da inserire anche quello che il giornalista Alessandro Austini ha detto a Teleradiostereo, parlando del futuro incontro tra la società giallorossa e il procuratore di Ibanez: “Si sono già messi d’accordo per vedersi con Pinto. Ma la volontà comune è quella di sistemare il contratto e andare avanti insieme”.

Calciomercato Roma, Ibanez è pronto al rinnovo

Quello di Ibanez quindi sarebbe l’ennesimo prolungamento della stagione. Ovviamente se ne riparlerà nel 2021, quando il general manager atterrerà nella Capitale e inizierà a testare l’ambiente romano. Non c’è dubbio però che quello con l’entourage del difensore sia uno dei primi incontro del nuovo dirigente giallorosso, che vuole chiudere in maniera immediata le pratiche, che almeno sulla carta, sembrano quelle meno spinose.

Ibanez sta dimostrando di possedere delle ottime qualità: e può tranquillamente giocare in una difesa a tre o a quattro. Per lui è indifferente. Elemento duttile da tenere in considerazione per il futuro della Roma, vista anche l’età: il brasiliano ha ancora 22 anni e di conseguenza una lunga carriera davanti.