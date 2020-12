Calciomercato Roma, il centrocampista verso l’addio: servono 36 milioni

Calciomercato Roma, il centrocampista sembra in procinto di lasciare la sua squadra: c’è anche il club giallorosso tra quelli interessati a Nandez.

L’uruguaiano Nahitan Nandez è stato accostato diverse volte alla Roma durante il mercato. Ma al momento non ha mai lasciato il Cagliari, soprattutto dopo l’arriva sull’isola di Godin. Ma il futuro del centrocampista, almeno per la prossima stagione, sembra distante dalla società di Giulini.

La Gazzetta dello Sport però parla di una clausola rescissoria di 36milioni di euro: tanti. Ma sarà difficile comunque far partire una trattativa sotto una base di 30milioni. Nandez sta giocando bene, con personalità e soprattutto con qualità. È un centrocampista completo che gravita anche nella nazionale dell’Uruguay.

Calciomercato Roma, i giallorossi guardano interessati

Ovviamente un calciatore del genere fa gola a tutti. E la Roma guarda interessata agli sviluppi che ci possono essere. Non si tratta di una trattativa semplice e nemmeno per gennaio. Ma per la prossima sessione di mercato estiva.

Partiamo comunque dal fatto che servono veramente tanti soldi, e ne girano pochi in questo periodo di crisi. Ma se capitasse l’occasione la Roma non si tirerebbe certamente indietro, e potrebbe inserire nella trattativa anche qualche elemento, soprattutto giovane, che potrebbe andare a Cagliari per crescere. I rapporti tra le due società sono ottimi e i vari movimenti di mercato degli ultimi anni lo confermano. Nandez, senza dubbio, sarebbe un vero e proprio colpaccio di mercato per Fonseca.