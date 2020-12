A gennaio stanno per riaprirsi ufficialmente le trattative per il calciomercato della Roma e si profilano anche alcune uscite dal gruppo.

Le priorità della società giallorossa sembrano essere l’arrivo di un laterale destro e anche di una punta. Per quest’ultima si continua a fare il nome di El Shaarawy, che sogna il ritorno in Italia. Per quanto riguarda un nuovo esterno, è chiaro che la Roma dovrà prima fare chiarezza e capire chi tra Karsdorp, Bruno Peres e Santon può partire già a gennaio. Bisogna pur sempre tener d’occhio il monte ingaggi. E il giocatore maggiormente indiziato alla partenza è il brasiliano, che del resto è in scadenza di contratto e dunque è in cerca di una nuova sistemazione.

Calciomercato Roma, anche il Parma su Bruno Peres

Bruno Peres vorrebbe rimanere nella capitale, ma il suo desiderio potrebbe rimanere tale. Come sottolinea però il Corriere dello Sport non gli mancano di certo le opzioni. Per il prossimo mese di gennaio potrebbe farsi avanti il Benfica, che ne segue da tempo la situazione. E in Italia ci sarebbe anche una squadra interessata alle sue prestazioni, vale a dire il Parma. Sempre a caccia di giocatori d’esperienza e di qualità. Poche settimane dunque per scoprire il suo futuro.