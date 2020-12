Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: altre due big su Ibanez

Calciomercato Roma, la lista delle squadre interessate al forte difensore giallorosso Roger Ibanez si allunga ancora: ci sono anche Psg e Liverpool.

Autore di un avvio di stagione a dir poco convincente, Roger Ibanez, insieme a Gonzalo Villar, si sta rivelando come il fiore all’occhiello dell’ultima campagna acquisti portata a termine dall’ex direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi. Già nel corso della sessione estiva di calciomercato, terminata a ottobre a causa del ritardo di tutti i campionati europei dovuto all’emergenza coronavirus, si erano fatte avanti due squadre di Premier League. Leicester e Tottenham si erano fatte vive, pronte a presentare offerte da 30 milioni di euro per il difensore brasiliano. La fila di ammiratori è destinata ad aumentare.

Calciomercato Roma, oltre al Psg c’è pure il Liverpool su Ibanez

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, infatti, Leonardo ha individuato nell’ex Atalanta uno dei potenziali candidati al ruolo di erede di Thiago Silva nel Psg. Il direttore sportivo dei parigini ha già effettuato qualche sondaggio in vista della prossima estate, visto che a gennaio sarà difficile reperire gli almeno 35-40 milioni richiesti dalla Roma.

Diverso il discorso per il Liverpool che è pronto a fare investimenti importanti per sopperire all’assenza di van Dijk già a gennaio. Anche per via di queste sirene, il club giallorosso sta pensando al rinnovo del calciatore, come rivelato da Alessandro Austini de ‘Il Tempo’.