Roma, crescita super: è pronto per la nazionale

La Roma in questo momento sembra essere davvero tra le squadre più in forma del campionato e tanti elementi si stanno mettendo in luce.

Ad esempio Rick Karsdorp. L’olandese nelle ultime uscite ha davvero convinto tutti. Superati i problemi fisici, ha sfoderato delle grandissime prestazioni sia a livello atletico che tattico. Contribuendo anche con ottimi assist alle reti giallorosse. Insomma pare essere lui il punto fermo di Fonseca per quanto riguarda la fascia destra. Ma non è il solo giallorosso che rende soddisfatto l’allenatore portoghese.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, Totti può portare in giallorosso un campione francese

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, non solo Calafiori: altro rinnovo in vista

Roma, in Spagna sicuri: Villar presto in nazionale

Chi ha scalato le gerarchie di Fonseca è senz’altro Gonzalo Villar, arrivato lo scorso anno nella capitale dalla serie B spagnola. Nel giro di un anno il mediano è cresciuto tantissimo e nelle ultime gare è stato tra i migliori. Grande tecnica, ottima visione e tempi di gioco, pare aver scavalcato Cristante e Diawara come prima alternativa alla coppia titolare Pellegrini-Veretout. Alcune squadre lo seguono, ma la Roma non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello, appena 22enne. E la sua crescita non è passata inosservata nemmeno in Spagna. Come sottolinea Il Corriere dello Sport anche sul territorio iberico si sta parlando molto del giocatore giallorosso e in tanti sono sicuri di vedere il suo nome nella lista dei prossimi convocati della Spagna. La patria del tiki-taka. Guidata da un ct con un passato giallorosso, Luis Enrique. Una chiamata in nazionale sarebbe davvero la consacrazione per questo ragazzo.