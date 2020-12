La Roma si avvicina al prossimo impegno di campionato. Domani sera i giallorossi ospiteranno all’Olimpico il Torino di Giampaolo.

I granata sono una squadra decisamente in affanno, guardando la classifica, ma hanno tanti elementi di qualità in rosa e per questo motivo l’undici di Fonseca dovrà giocare con la massima concentrazione se vorrà portare a casa il successo. Il tecnico portoghese deve però fare i conti con qualche problema, specie in difesa, e per questo motivo le sue scelte saranno effettuate probabilmente in extremis. Non ci sarà infatti a disposizione Cristante, che è stato squalificato per un turno dopo una espressione blasfema. Ma non mancherà solo lui.

Roma, ballottaggio Fazio-Juan Jesus

Mancini e Kumbulla infatti non sono al meglio. Il primo è rientrato ieri in gruppo e Fonseca non sembra intenzionato a rischiarlo dal primo minuto. E anche l’albanese, uscito malconcio dopo il match di Bologna, non può essere schierato dal primo minuto. Si rivedrà Smalling però dall’inizio, con Ibanez sicuro titolare. Come sottolinea Il Corriere dello Sport l’ultimo posto invece se lo giocheranno Juan Jesus e Fazio, con gli ultimi allenamenti che saranno decisivi per il tecnico per prendere una scelta. Il brasiliano pare essere leggermente favorito.