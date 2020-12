Per la Roma è ormai tempo di prepararsi alla prossima sfida di campionato che la vedrà opposta domani sera al Torino di Giampaolo.

Parte dunque una nuova missione per i giallorossi, quella di prendersi altri tre punti per rimanere nelle posizioni di vertice del campionato. Per la rosa di Fonseca è un finale di 2020 davvero intenso, praticamente la squadra è scesa in campo ogni tre giorni e dovrà continuare a farlo anche per questi ultimi impegni dell’anno in campionato. Per questo motivo il portoghese spera di poter contare sul maggior numero di calciatori possibili, anche se deve fare i conti con infortuni, acciacchi e squalifiche.

Roma, contro il Torino gioca l’ex

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, ieri il laterale destro Karsdorp non si è allenato, affaticato dopo il match contro il Bologna nel quale è stato tra i migliori in campo. Per questo motivo la fascia destra dovrebbe essere affidata a Bruno Peres, che sarà il grande ex dell’incontro. Per il brasiliano una buona occasione per mettersi in mostra. A giugno scade il suo contratto. Peres vorrebbe rimanere ma a gennaio potrebbe essere ceduto.