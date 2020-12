Manca davvero poco alla riapertura del calciomercato della Roma. A gennaio la società giallorossa potrebbe regalare qualche rinforzo a mister Fonseca.

Fari puntati su un possibile colpo in attacco, anche in prospettiva. Si tratta di Milik, centravanti del Napoli. Che in estate è stato molto vicino al trasferimento alla Juve, poi sembrava invece destinato proprio alla Roma con Dzeko pronto a sbarcare a Torino. Alla fine però è rimasto al Napoli dove finora non ha trovato mai spazio, essendo fuori dalle liste della squadra partenopea. Non ci sono dubbi sul fatto che a gennaio il calciatore cambierà squadra, anche perché per lui c’è il rischio concreto, non giocando, di perdere i prossimi europei con la Polonia. Ed è logico che un calciatore del genere faccia davvero gola a tanti.

Calciomercato Roma, Juve e Atletico in pole per Milik

La #Juventus continua a monitorare la pista che porta a #Milik. Richiesta del #Napoli tra i 15-18 milioni. L’agente è atteso nelle prossime ore in Italia 🇵🇱🔥 👉 https://t.co/chtII3BqgB

Il giornalista di Goal.com Romeo Agresti ha rivelato come l’agente di Milik stia per arrivare nelle prossime ore in Italia per capire quale potrebbe essere il futuro del suo assistito, valutato dal Napoli sui 15-18 milioni di euro. Una somma decisamente alta per un calciatore che a giugno sarà libero da contratto e dunque ingaggiabile a parametro zero. Probabilmente i partenopei dovranno abbassare le loro pretese. La Juventus sembra essere in pole per il calciatore, ma c’è anche l’Atletico Madrid. Senza dimenticare altre squadre, tra le quali anche la Roma, che sicuramente restano interessate al bomber partenopeo.