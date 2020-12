Calciomercato Roma, riflettori in Bundesliga: è sfida al Siviglia di Monchi

Calciomercato Roma, riflettori puntati sulla Bundesliga: è sfida al Siviglia di Monchi per l’attaccante esterno dell’Eintracht Francoforte Barkok.

Aymen Barkok è una delle sorprese più positive dell’avvio di campionato dell’Eintracht Francoforte. Anche nell’ultima partita pareggiata 3-3 contro il Borussia Moenchengladbach, Barkok ha brillato segnando un gol e servendo un assist. L’allenatore Hutter gli ha fatto i complimenti pubblicamente, ma già da tempo sul giovane attaccante esterno marocchino si sono accese le luci dei riflettori del calciomercato.

LEGGI ANCHE: Roma, Zaniolo a Villa Stuart: parte il countdown per il rientro

Calciomercato Roma, sfida al Siviglia per Barkok

Secondo quanto riportato dalla “Bild“, sulle tracce di Barkok ci sarebbero già la Roma e il Siviglia. Per il club giallorosso sarebbe dunque pronto un duello con il suo ex direttore sportivo Monchi, sempre attento a scovare giovani talenti in giro per l’Europa. Ma l’attaccante che ha il contratto in scadenza nel 2022 al momento non pensa a cambiare aria, secondo il suo procuratore Florian Goll, che ne cura gli interessi per la Sports eXcellence Group. “Aymen si sente a suo agio a Francoforte, è di casa. Ha tutto ciò di cui ha bisogno. Non sente nessuna pressione derivante dal calciomercato e voglio tenere lontane le voci che giungono dall’esterno. Ha ancora un’altra stagione di contratto e intende rispettarlo. Non ha pensato nemmeno un secondo a un trasferimento”.

Se non rinnoverà però, per l’Eintracht Francoforte ci sarà il rischio di perderlo a zero e così la prossima estate sarebbe l’ultima per incassare una buona somma dalla sua cessione. Staremo a vedere: la Roma monitora la situazione, con Monchi pronto alla sfida.