Calciomercato Roma, l’agente di Fonseca, Marco Abreu, ha sondato un nome nuovo per la casella di terzino destro: la nuova ipotesi.

Con la partenza di Bruno Peres a gennaio, che ormai sembra quasi certa, la Roma è alla ricerca di un terzino destro che faccia rifiatare nel caso Karsdorp. Ecco perché in questa direzione si sta muovendo il procuratore di Fonseca, Marco Abreu, che avrebbe sondato il terreno per il giovane olandese Jeremie Frimpong, 20 anni, in forza ai Celtic Glasgow.

Le richieste del club scozzese sono alte – la Gazzetta dello Sport scrive che non si scende sotto i 15 milioni – ma se ne riparlerà comunque a gennaio. Al momento infatti il tecnico portoghese pensa solamente a chiudere nel migliore dei modi il 2020: è la gara contro il Torino questa sera è fondamentante sotto questo aspetto.

Calciomercato Roma, ieri seconda udienza di Petrachi

E con il vecchio direttore sportivo, la causa contro il licenziamento, sta andando avanti. Nella giornata di ieri c’è stata la seconda udienza, che ha visto scendere in “campo” i testimoni. Per Petrachi si sono presentati Giufreddi e Cenikli, due agenti, che hanno confermato il l’ex ds era attivo anche lontano da Roma. La tesi della società invece è stata quella della scarsa presenza durante il lockdown e di una comunicazione discutibile. Gombar e Pietrafesa sono stati ascoltati in questo senso.

Per ultimo tiene banco la questione sollevata ieri da Fonseca in conferenza stampa sulle discutibile scelte della Lega di far giocare la Roma stasera rispetto alle altre squadre. All’orizzonte c’è anche l’Atalanta, che avrà un giorno in più per recuperare dalle fatiche del turno infrasettimanale.