Calciomercato Roma, dal Portogallo: corsa a tre per l’attaccante

Calciomercato Roma, il quotidiano portoghese “A Bola” scrive che i giallorossi sono interessati all’attaccante del Gent Roman Yaremchuk.

La Roma ha puntato un nuovo attaccante. Ma c’è tanta concorrenza. Secondo il noto quotidiano sportivo portoghese “A Bola”, la società giallorossa ha attenzionato il centravanti ucraino, che gioca nel Gent, in Belgio, Roman Yaremchuk.

Ovviamente lì il taglio dell’articolo è sullo Sporting Lisbona, da tempo sul calciatore, che adesso però deve stare attento alla concorrenza della Roma e del Galatasaray: perché anche il club turco avrebbe messo gli occhi addosso alla punta 25enne.

Calciomercato Roma, Yaremchuk è un vice Dzeko

Le caratteristiche del nazionale ucraino sono simili a quelle del capitano giallorosso. Yaremchuk infatti è una tipica punta centrale, molto forte fisicamente (è alto 191 centimetri) che gioca molto per la squadra. Abile, con la sua mole, ad aprire gli spazi per gli inserimenti dei compagni e che non ha paura dello scontro fisico.

Sarebbe un vero e proprio vice Dzeko: un elemento che manca in questo momento a Fonseca. Che però spera anche in Milik, che quest’estate sembrava davvero ad un passo dal vestire il giallorosso. Altre conferme, sulla nuova pista, non ce ne sono ancora, ma senza dubbio viste le difficoltà ad arrivare all’attaccante del Napoli – con De Laurentiis è sempre difficile trattare – la Roma si è messa sicuramente in moto alla ricerca di una seconda opzione. E la notizia portoghese deve sicuramente essere presa in considerazione.