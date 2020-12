Roma-Torino, le formazioni UFFICIALI: ecco le scelte di Fonseca

By

Manca ormai davvero poco al fischio d’inizio della partita tra Roma e Torino, posticipo della dodicesima giornata di serie A. Le formazioni ufficiali.

All’Olimpico la squadra di Fonseca va alla ricerca di un successo che la proietterebbe nei primissimi posti della graduatoria. Occhio però al Torino, che in classifica è in affanno ma può vantare delle ottime individualità, su tutte quella del bomber Belotti. L’obiettivo della Roma è quello di replicare la bella prova offerta domenica scorsa sul campo del Bologna, ma non sarà affatto semplice.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, Totti può portare in giallorosso un campione francese

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, non solo Calafiori: altro rinnovo in vista

Quali sono dunque le scelte di Fonseca? Il tecnico portoghese per forza di cose deve fare un po’ di turnover anche pensando alla prossima partita contro l’Atalanta. Confermate le indiscrezioni della vigilia, con Villar confermato in mezzo al campo al fianco di Veretout. Gioca Pellegrini trequartista insieme a Mkhitaryan con Pedro che parte dalla panchina. In avanti il solito Edin Dzeko.

Roma-Torino le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Rodriguez, Lyanco, Bremer; Singo, Gojak, Rincon, Linetty, Ansaldi; Lukic; Belotti.