Roma-Torino, le probabili formazioni: ultimi dubbi per Fonseca

La Roma è pronta per scendere in campo. Questa sera la formazione giallorossa sarà impegnata all’Olimpico per affrontare il Torino.

Una partita molto insidiosa contro i granata, penultimi ma sempre molto combattivi. Faranno di tutto per prendersi almeno un punto nella capitale. La Roma non può sbagliare, deve cercare a sua volta di vincere, ancor più dopo i risultati maturati ieri. Fonseca ancora non ha sciolto i suoi dubbi e del resto all’orizzonte c’è un’altra partita difficile contro l’Atalanta. Motivo per il quale il tecnico portoghese si è lamentato in conferenza stampa. Dovrà essere ancora più bravo a gestire le energie dei suoi uomini.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, Totti può portare in giallorosso un campione francese

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, non solo Calafiori: altro rinnovo in vista

E allora nella probabile formazione giallorossa tra i pali dovrebbe esserci ancora Pau Lopez. In difesa Mancini è recuperato e sarà della contesa, con Smalling e Ibanez. Possibile una staffetta con Kumbulla. Fonseca potrebbe far riposare Mkhitaryan o Pellegrini, con Villar dunque ancora titolare in mezzo al campo. Altrimenti Pellegrini potrebbe arretrare in mediana. In attacco ci sarà sicuramente Dzeko. Torino con la possibile novità Milinkovic-Savic tra i pali. Belotti sarà l’unica punta, supoortato da Lukic.

Roma-Torino le probabili formazioni/h2>

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Rodriguez, Lyanco, Bremer; Singo, Gojak, Rincon, Linetty, Ansaldi; Lukic; Belotti.