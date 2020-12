SERIE A VOTI ROMA-TORINO – Vince e convince la Roma di Paulo Fonseca che dopo il 5-1 del Dall’Ara supera agilmente anche il Torino per 3-1, complice anche l’espulsione per doppia ammonizione di Singo dopo soli 14 minuti. I giallorossi segnano nella prima frazione di gioco con il gran destro di Mkhitaryan, al suo settimo gol stagionale in campionato, e il rigore (9 su 9 in maglia giallorossa) di Jordan Veretout. Nella ripresa il sinistro potente di Lorenzo Pellegrini chiude la partita. Prova in qualche modo a riaprire il gallo Belotti che viene aiutato da una papera di Pau Lopez, decimo gol per lui.

Voti Roma-Torino 3-1

Sotto lo sguardo del presidente Dan Friedkin e suo figlio Ryan, i giallorossi giocano bene per 60 minuti, dopo un ottimo primo tempo, nella ripresa si abbassano i ritmi ma dopo il gol di Pellegrini la squadra si spegne completamente. Il Torino va più volte anche vicino al 3-2, nonostante l’inferiorità numerica. I giallorossi con la vittoria di oggi salgono al terzo posto, insieme alla Juventus a quota 24 punti, a quattro dalla vetta.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 5; Mancini 6,5 (46′ Kumbulla 5,5), Smalling 6,5, Ibanez 6; Bruno Peres 5,5 (Karsdorp 6), Veretout 7, Villar 6,5 (59′ Pedro 5), Spinazzola 6,5 (70′ Calafiori 5,5); Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 6,5; Dzeko 6 (59′ Borja Mayoral 5,5).

A disp.: Farelli, Mirante, Jesus, Santon, Fazio, Diawara, Carles Perez, Darboe.

All.: Fonseca

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic 5,5; Buongiorno 5 (76′ Bonazzoli), Lyanco 4,5, Bremer 5; Singo 4, Gojak 5,5 (23′ Ansaldi 3,5, 45′ Edera 6), Meitè 5 (46′ Rincon 6), Linetty 5,5, Vojvoda 5; Lukic 5,5 (46′ Segre); Belotti 6.

A disp.: Sirigu, Rosati, Nkoulou, Izzo, Rodriguez, Vianni

All.: Giampaolo

Marcatori: 27′ Mkhitaryan, 43′ Veretout rig., 68′ Pellegrini, 72′ Belotti

Ammoniti: 7′ Singo, 21′ Peres, 23′ Mancini, 56′ Villar, 78′ Lyanco, 92′ Calafiori

Espulsi: 14′ Singo (doppia ammonizione)

Arbitro: Abisso della sezione di Palermo

Assistenti: Bresmes – De Meo

Quarto Ufficiale: Sacchi

Var: Di Bello

AVar: Passeri