Il calciomercato della Roma a gennaio potrebbe vedere l’arrivo di una nuova pedina, soprattutto per quanto riguarda la fascia destra.

L’intenzione della società sembra infatti essere quella di potenziare la corsia laterale destra, specie nel caso in cui ci sarà la partenza di un elemento. Il maggiore indiziato a lasciare la capitale sembra essere Bruno Peres, che è in scadenza di contratto e piace molto sia al Benfica che al Parma, nonché ad altre squadre portoghesi e turche. Senza dubbio si potrebbe cercare un giovane di prospettiva, capace di crescere nel corso degli anni e imporsi in serie A.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, Totti può portare in giallorosso un campione francese

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, non solo Calafiori: altro rinnovo in vista

Calciomercato Roma, occhi su Reynolds

Secondo quanto riportato da Tom Bogert di MLSsoccer.com la Roma avrebbe già ricevuto un’offerta da 7,5 milioni di euro per Bryan Reynolds. Si tratta di un elemento che milita nella MLS americana con la maglia del Dallas. Classe 2001, ha un contratto in scadenza nel mese di dicembre 2024 ed è uno dei giovani a stelle e strisce più in vista. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai dieci milioni di euro e sulle sue tracce non ci sarebbero solo i giallorossi. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un interessamento di Marsiglia, Milan e Juventus.