Calendario Roma, il finale del girone d’andata in serie A si preannuncia davvero bollente. Sono state rese note date e orari dei match dei giallorossi.

La squadra di Fonseca non ha avuto certo un sorteggio agevole per quanto riguarda le ultime partite del campionato. Si sta per chiudere il girone d’andata e i giallorossi dovranno affrontare un trittico niente male. Prima l’Inter, poi il derby con la Lazio e quindi la sfida con lo Spezia. Stessa squadra da affrontare anche per quanto riguarda l’ottavo di Coppa Italia. Servirà dunque ripartire al massimo nel nuovo anno.

Roma, ecco quando gioca dalla 17esima alla 19esima giornata

La Lega Serie A ha reso noto il calendario relativo ad anticipi e posticipi dalla 17esima alla 19esima giornata, quella che chiude il girone d’andata. Carta e penna dunque per appuntare le sfide dei giallorossi. Nel 17esimo turno è in calendario Roma-Inter che si giocherà domenica 10 gennaio all’ora di pranzo, fischio d’inizio fissato per le ore 12.30. Un big match che sicuramente può essere considerato come uno scontro al vertice, vista la posizione di classifica delle due squadre. Imperdibile il derby Lazio-Roma in programma alla diciottesima giornata, che si giocherà venerdì 15 gennaio con fischio d’inizio alle ore 20.45. Infine nell’ultimo turno d’andata in serie A la Roma affronterà allo Stadio Olimpico lo Spezia di mister Italiano sabato 23 gennaio alle ore 15.