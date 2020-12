Roma, contro l’Atalanta tre cambi in formazione

Non c’è tempo per rifiatare perché per la Roma all’orizzonte c’è già un’altra partita molto difficile da affrontare, quella contro l’Atalanta.

I giallorossi sono scesi in campo giovedì sera e dovranno farlo nuovamente domenica pomeriggio. Un calendario davvero fitto di impegni per Paulo Fonseca e per i suoi ragazzi. Il tecnico portoghese sarà chiamato a gestire al meglio le energie dei suoi uomini, insomma, cercando di conquistare un risultato positivo su un campo molto difficile. Il valore dell’undici di Gasperini ormai è conosciuto, frenare la marcia di Zapata e soci non sarà certo semplice.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, Totti può portare in giallorosso un campione francese

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, non solo Calafiori: altro rinnovo in vista

Roma, Fonseca rilancia Pedro

Per questa partita, come sottolinea anche il Corriere dello Sport, Fonseca dovrebbe effettuare solo qualche piccolo cambio rispetto all’undici che ha battuto il Torino. Il dubbio è tra i pali, dove ci sarà il ballottaggio Pau Lopez-Mirante. In difesa confermato il trio Mancini-Smalling-Ibanez, mentre sulla corsia destra a centrocampo ci sarà Karsdorp. Villar questa volta dovrebbe rimanere fuori, dunque Pellegrini dovrebbe essere utilizzato sulla linea mediana insieme a Veretout. Con Pedro che torna titolare al fianco di Mkhitaryan alle spalle di un Dzeko ieri rimasto all’asciutto e voglioso di riprendere confidenza con il gol.