La Roma è protagonista non solo in campo, ma anche fuori dal campo. In questo periodo si moltiplicano le iniziative a scopo benefico da parte dei giallorossi.

In rappresentanza del club, oggi Carles Perez e Borja Mayoral hanno fatto visita a medici e piccoli pazienti dell’Ospedale pediatrico dell’IRCCS San Raffaele, sito nella capitale. Non è stato possibile, per ovvi motivi, girare tra le corsie dei vari reparti. Ma non sono mancati sorrisi e regali durante questa iniziativa. Volta a far sentire la vicinanza del club a chi in questo momento sta vivendo un momento di difficoltà.

Roma, le parole di Carles Perez

Si è parlato però anche di calcio giocato e di sogni per il futuro. Come riportato anche dal Corriere dello Sport, l’attaccante ex Barcellona Carles Perez ha parlato ai microfoni di Retesport rimarcando quali siano gli obiettivi della squadra giallorossa.

“Il campionato è ancora molto lungo e quindi è presto per parlare di piazzamenti e di scudetto. Io sono ambizioso, come tutta la squadra, il nostro obiettivo è quello di stare sempre in alto perché abbiamo una rosa di spessore, in grado di puntare a grandi obiettivi. Probabilmente firmerei per il quarto posto ma allo stesso tempo non vorrei precludere la possibilità di finire il campionato ancora più in alto”.