La Roma sta viaggiando a mille anche senza di lui, ma non ci sono dubbi sul fatto che il tecnico e lo squadra lo aspettano a braccia aperte confidando nel suo talento. Intanto ha deciso di cambiare casa.

Stiamo parlando ovviamente di Nicolò Zaniolo, per il quale questo 2020 è stato un vero e proprio calvario. Due infortuni molto gravi ne hanno minato la carriera, ma il numero 22 giallorosso con il lavoro quotidiano e tanta voglia di tornare in campo ora vuole mettersi alle spalle tutto. E tornare più forte di prima, pronto a dare il suo contributo nel finale di questa stagione. Con un chiaro obiettivo, quello di prendersi la maglia dell’Italia per essere protagonista ai prossimi Europei.

Roma, Zaniolo può tornare a marzo. Intanto cambia casa

Nessuna fretta, però, percé Zaniolo gode della massima stima del ct Mancini, che ha ribadito più volte la volontà di “aspettarlo” in campo non appena sarà possibile. E ovviamente lo farà anche Fonseca. Pure il tecnico portoghese ha ribadito che ci sarà alcuna pressione su un rientro anticipato del calciatore. Zaniolo insomma rientrerà solo quando sarà al 100%, non sarà preso alcun rischio. Ieri il calciatore è tornato dalla visita di controllo in Austria che ha dato esiti soddisfacenti. Potrà tornare a correre nel 2021 e tra un paio di mesi riprendere – come sottolinea Il Corriere dello Sport – a lavorare in modo graduale con la squadra. L’obiettivo è quello di rivederlo in campo nella seconda metà del mese di marzo.

Intanto Zaniolo ha fatto anche una scelta di vita. Il talento giallorosso ha deciso di traslocare lasciando l’attico di Totti e prendendo l’ex appartamento di Taddei, da oltre un milione di euro