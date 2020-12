E’ stata resa nota la data di Roma-Spezia, ottavo di Coppa Italia che si giocherà all’inizio del prossimo anno in gara unica.

Anche se i giallorossi di Paulo Fonseca sono nelle prime posizioni del campionato e ai sedicesimi di Europa League, sicuramente non snobberanno questo importante appuntamento di Coppa Italia. Anche alzare questo trofeo è uno degli obiettivi stagionali e Dzeko e soci hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. E’ chiaro che non bisognerà sottovalutare lo Spezia, neopromossa di serie A che si sta togliendo grande soddisfazioni e che è stata applaudita dagli addetti ai lavori per il gioco di mister Italiano. Dunque guai a pensare di avere già in tasca la vittoria, specie in un match “secco”: in 90 minuti può succedere di tutto.

Roma-Spezia in chiaro su Rai2 il 19 gennaio

Nel frattempo la Lega Serie A ha reso nota date e orario di tutti gli ottavi di finale della Coppa Italia, tra cui appunto Roma-Spezia. I tifosi possono prendere carta e penna ed appuntare sul calendario la data del 19 gennaio. Martedì sera alle 21.15 i giallorossi avranno questo appuntamento da onorare. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai2.