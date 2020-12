Roma, lo dicono i numeri: impossibile rinunciare a lui

Nella Roma che si è presa il terzo posto in classifica ci sono tanti grandi protagonisti, ma c’è soprattutto un calciatore che sta facendo la differenza.

Anche contro il Torino, Henrick Mkhitaryan ha timbrato il cartellino, segnando la rete del vantaggio giallorosso. Un gol di grande tecnica. L’armeno è stato lesto ad approfittare di una corta respinta granata e di controbalzo spedire la palla in fondo al sacco. E poi tante belle giocate a supporto della squadra. Insomma un vero e proprio leader in campo ed è per questo che Fonseca difficilmente rinuncia a lui. Dopo la brillante passata stagione, il tecnico ha chiesto a gran voce la conferma del giocatore e la società lo ha accontentato. Felici tutti, insomma.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, Totti può portare in giallorosso un campione francese

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, non solo Calafiori: altro rinnovo in vista

Roma, Mkhitaryan sempre più decisivo

E che Mkhitaryan sia un giocatore fondamentale lo confermano anche i numeri. Come sottolinea infatti il Corriere dello Sport, il numero 77 giallorosso è l’elemento che ha preso parte a più gol della propria squadra non solo in serie A, ma nei maggiori campionati d’Europa. Ha infatti messo lo zampino in 12 gol della Roma, contribuendo con sette reti e cinque assist per i compagni. Un numero che migliora se si aggiungono anche i match di Europa League: si arriva a 14 contribuzioni in 17 gare giocate. Tra cui una doppietta e una tripletta. Insomma l’armeno è in grande forma e Fonseca spera che possa continuare il più possibile su questi ritmi per aiutare la squadra a centrare il traguardo Champions.