Atalanta-Roma, Fonseca sfida Gasperini: annuncio in conferenza stampa

Atalanta-Roma, Fonseca sfida Gasperini: l’annuncio dell’allenatore giallorosso nel corso della conferenza stampa odierna.

L’Atalanta non evoca dei bei ricordi in Paulo Fonseca. Gli scontri diretti dello scorso campionato sono andati molto male e hanno reso impossibile la rincorsa al quarto posto. Questo scontro diretto sarà una sfida probante per la Roma e perché no anche per l’allenatore portoghese. Contro Gasperini, che la Roma aveva corteggiato prima di prendere Fonseca dallo Shakhtar Donetsk, il mister giallorosso dovrà dimostrare di sapere imparare dai suoi errori. Le sfide dell’anno scorso vanno cancellate. E con un risultato positivo in questo scontro diretto fare capire che la Roma c’è e può lottare per il vertice. L’allenatore è carico e lo dimostra con le sue parole in conferenza stampa.

Atalanta-Roma, le parole di Fonseca

L’allenatore della Roma Fonseca ha presentato così la sfida contro l’Atalanta:

Questo gruppo sta dando risposte di livello molto alto. Sarà costretto a fare delle sostituzioni legate alle poche ore di recupero?

Non abbiamo avuto modo di recuperare, potrei fare due o tre cambi ma non di più. Non voglio cambiare molto in questo momento, la squadra sta bene. Sì, è vero che non abbiamo avuto molto tempo, ma non farò più di due o tre cambi.

Negli ultimi anni tante difficoltà contro l’Atalanta. Che risposta ha in mente, preferirà Villar o Cristante?

Questa è una partita diversa rispetto a quella contro il Torino, contro un avversario diverso, forte sui livelli individuali. Abbiamo avuto molto tempo per pensare, domani possono giocare Villar o Cristante o altri: farò scelte diverse a seconda della caratteristiche della partita.

Per lo Scudetto c’è anche la Roma?

Siamo ancora a dicembre, tutte le squadre sono vicine e possono arrivare tra le prime quattro. Come ho già detto, vogliamo fare meglio della scorsa stagione e questo significa finire tra le prime quattro. Il nostro obiettivo non è cambiato, siamo a dicembre, è presto per parlare di altre ambizioni.

Giocherà Mirante o Pau Lopez?

Lo saprete domani