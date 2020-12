ATALANTA-ROMA GOMEZ NON CONVOCATO – Giornata di vigilia di campionato quella di oggi tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Roma di Paulo Fonseca (qui le dichiarazioni del tecnico giallorosso). A proposito del tecnico del club bergamasco, continua la querelle con il Papu Gomez, ma questa volta la rottura sembrerebbe definitiva.

Atalanta-Roma, Gomez non convocato

Come riportato da ‘Sky Sport’ l’argentino non sarà convocato per la sfida di domani, in programma alle ore 18:00 al Gewiss Stadium. Ferri corti ormai in casa bergamasca tra l’allenatore e il numero 10 che a gennaio prenderà quasi certamente altre strade. A breve i convocati definitivi. Nell’ultima giornata, nel pareggio dell’Atalanta contro la Juventus, Gomez era subentrato nella ripresa, questa volta però non sarà proprio della partita.

