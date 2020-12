Calciomercato Roma, trattativa in chiusura: ci pensa Ryan Friedkin

Calciomercato Roma, il vicepresidente giallorosso lavora in prima persona per portare a Trigoria l’americano classe 2001 Bryan Reynolds.

Non solo scrivania: ma anche lavoro sul campo. Ryan Friedkin, secondo quanto riporta l’edizione odierna deIl Tempo, si è mosso in prima persona per portare a termine la trattativa con il terzino destro, classe 2001, Bryan Reynolds, in forza ai Dallas, in Mls.

Il quotidiano romano spiega che a novembre è stato trovato un principio d’accordo sulla base di 7,5 milioni di euro. E anche il calciatore sembrerebbe entusiasta dell’avventura nella Capitale. Su di lui si erano mosse anche Juventus, Marsiglia e Borussia Dortmund: ma quando è sceso in campo Friedkin le cose sono cambiate. E anche velocemente.

Calciomercato Roma, affare ormai in conclusione

L’affare potrebbe andare in porto nel giro di qualche giorno. Anche perché i rapporti tra Friedkin padre e Hunt, proprietario della franchigia americana, sono ottimi, anche per via di una sponsorizzazione della Toyota, nel 2013, facilitata dall’attuale patron giallorosso.

Reynolds potrebbe essere l’elemento in grado di alternarsi con Karsdorp sulla corsia di destra, dando definitivamente il via libera alla cessione di Bruno Peres che ormai è certo di partire a gennaio. Ma la Roma prima di intavolare trattative vere e proprie per la cessione del brasiliano, voleva cautelarsi con un nuovo arrivo. E sembrerebbero ormai sia tutto pronto. E in questo caso il merito va dato a Ryan che ha personalmente preso di petto la situazione per chiudere con l’esterno americano.