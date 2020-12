Alla ricerca di occasioni nel calciomercato invernale, la Roma continua a monitorare anche alcune piste offensive

Il calciomercato di gennaio si avvicina e, benché la priorità sia quella di sfoltire la rosa, la Roma non perde di vista anche alcune operazioni in entrate. Nelle ultime ore vi stiamo raccontando della trattativa per lo statunitense Reynolds, ma ci sono anche altre tematiche molto calde che riguardano da vicino i colori giallorossi. Il caso Papu Gomez avrà ripercussioni in campo con la mancata convocazione per la partita di domani contro di noi. La telenovela Milik avrà invece dei risvolti importanti in sede di mercato.

Calciomercato Roma, Pradé molla Milik

Seguito anche da Atletico Madrid, Inter, Juventus e Tottenham, l’attaccante polacco è in scadenza a giugno 2021, ma nel recente incontro con il suo agente, il Napoli ha ribadito di volere almeno 15-18 milioni di euro a gennaio. Sempre intenzionato a vestirsi di giallorosso, l’ex Ajax non sembra essere più nei radar della Fiorentina, stando alle dichiarazioni del Ds Daniele Pradé. “Per lui e per Piatek ci abbiamo provato a luglio, ma ora non li prendiamo più in considerazione. Sono discorsi che lasciano il tempo che trovano”, le parole del dirigente a ‘Sky Sport’.