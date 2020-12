Calciomercato Roma, l’attaccante vede solo giallorosso: la trattativa prosegue

Calciomercato Roma, l’attaccante del Napoli Milik vuole approdare alla corte di Fonseca. Si lavora per portarlo a gennaio.

La scorsa estate sembrava davvero ad un passo: poi saltò tutto. Adesso con il mercato di gennaio alle porte, torna di moda la pista Milik. L’attaccante polacco in forza al Napoli spera di cambiare aria al più presto. Anche perché ci sono gli Europei da conquistare con la maglia della Polonia. E lui non vorrebbe perderli.

Il prezzo è trattabile, anche se di poco. Perché la Roma non vuole sicuramente più spendere i 25milioni offerti in estate. Ma De Laurentiis, che è un osso duro, non ha intenzione di fare molto sconto, nonostante il calciatore sia in scadenza. Il patron azzurro chiede 18 milioni: troppi.

LEGGI ANCHE:Calciomercato Roma, il rinnovo sembra una formalità: altra stagione in giallorosso

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, occasioni di gennaio in Serie A: Friedkin pronto al colpaccio

Calciomercato Roma, per Milik si muovono altre squadre

Sulla punta napoletana ci sono però anche Fiorentina e Juventus: i viola sono alla ricerca di qualcuno che riesca a buttare con regolarità la palla in fondo al sacco. I bianconeri, che in estate volevano Dzeko, hanno capito che la pista più facile porta al polacco. Ma Milik, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport vuole solo il giallorosso.

È evidentemente tentato dalla possibilità di giocare non solo come vice Dzeko, ma anche insieme all’attaccante bosniaco se Fonseca decidesse di interpretare in maniera diversa, sotto l’aspetto tattico, la seconda parte di stagione. Due punte forti fisicamente che probabilmente possono anche completarsi. E allora la Roma si muove per cercare di limare il prezzo dell’attaccante in forza al Napoli ma che quest’anno non ha mai giocato. E se non ci riuscisse pazienza. Se ne riparlerà, nel caso e se ci saranno le condizioni, in estate. Ma sicuramente un tentativo verrà fatto, puntando sulla volontà del calciatore di vestire il giallorosso.