CALCIOMERCATO ROMA NACHO REAL MADRID – Da qui alla prossima sessione di calciomercato estiva saranno molti i movimenti, tra entrata e uscita, nel reparto difensivo giallorosso. Tra centrali ed esterni le scadenze di contratto incombono (da Jesus a Fazio, passando per Peres e Santon), tanto che la Roma sta già pensando al futuro.

Calciomercato Roma, concorrenza per Nacho

Da anni ormai sulle tracce di Nacho, il difensore del Real Madrid andrà in scadenza di contratto con i blancos nel giugno del 2022. Il classe ’90 è un giocatore che in questi anni, nonostante il forte interesse di molti club, ha preferito rimanere nella capitale spagnola cercando quel minutaggio e quelle conferme che però non sono arrivate. Per questo difficilmente rinnoverà il proprio contratto con le merengues. Secondo quanto riportato dal sito ‘bernabeudigital.com‘ oltre al club capitolino però ci sarebbe da registrare anche l’interesse dell’Inter.

Futuro in Serie A per Nacho

La sensazione è che lascerà Madrid la prossima estate, ad un anno dalla scadenza del contratto, con la possibilità di andare via ad un prezzo inferiore rispetto al costo del suo cartellino di uno o due anni fa. Cercherà dunque una squadra che gli possa garantire la maglia da titolare e quella continuità che non ha trovato in questi mesi. Su di lui ci sono in Italia anche Milan e Napoli, oltre ai giallorossi e ai nerazzurri. La Serie A è dunque la prima opzione del difensore spagnolo.