Calciomercato Roma, il rinnovo sembra una formalità: altra stagione in giallorosso

Una delle priorità del calciomercato della Roma non saranno solo gli acquisti ma anche la conferma dei migliori giocatori.

Sta per arrivare il mese di gennaio e con esso la possibilità per i club di puntellare il proprio organico con innesti mirati. La Roma ad ogni modo guarda prima di tutto in casa propria. E c’è soprattutto un calciatore del quale bisogna rendere limpido il futuro, ovvero Henrick Mkhitaryan. Sempre più decisivo per le sorti della squadra di Fonseca, con un rendimento (tra gol e assist) che fanno brillare gli occhi ai tifosi.

Calciomercato Roma, Mkhitaryan pronto a prolungare

Il contratto di Mkhitaryan scade nel prossimo mese di giugno, ma come sottolinea Il Corriere dello Sport non sembrano davvero esserci dubbi sull’accordo con i giallorossi, che sarà prolungato di almeno un’altra stagione. Il trequartista armeno ha scelto di vivere a fondo l’esperienza nella capitale e sulla volontà di rimanere non ci sono dubbi. Così come non ci sono dubbi per la società sul fatto di volersi tenere stretta l’ex Arsenal, che ha risolto il proprio contratto alla fine della scorsa stagione ed è stato ingaggiato praticamente a costo gratuito dai giallorossi.