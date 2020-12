Calciomercato Roma, cessione in Serie A a gennaio con lo zampino di Totti

Calciomercato Roma, Bruno Peres ormai è destinato a partire: su di lui ci sono tre squadre di Serie A. E Totti lavora per accontentarlo.

Non ci sarà il rinnovo per Bruno Peres. Anzi, la partenza a gennaio ormai è cosa certa. Con Karsdorp che si è rilanciato e con la società che si sta muovendo per regalare a Fonseca un terzino destro, le possibilità di rimanere in giallorosso si sono ridotte al lumicino. Nonostante sia entrato nella scuderia di Francesco Totti. Che lavora per accontentarlo.

Bruno Peres non avrebbe voluto lasciare la Capitale: nonostante tutto si trova bene e lavora in sintonia con lo staff tecnico e con il resto del gruppo. Ma le porte ormai sono chiuse e la rivoluzione che ha in mente Friedkin, puntando su molti elementi giovani, lasciano spazio a pochi margini di trattativa.

Calciomercato Roma, su Bruno Peres tre squadre di Serie A

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, su Bruno Peres c’è l’interesse di almeno tre squadre del massimo campionato italiano: parliamo di Genoa, Benevento e Parma, che già si sarebbero mosse per sondare il terreno attorno all’esterno.

Offre comunque garanzie il giallorosso, che nonostante alcuni passaggi a vuoto nella sua carriera, ha sempre dimostrato abnegazione e massimo impegno. Ed è per questi motivi che nonostante tutto ha gli occhi addosso di diverse squadre, che gli garantirebbero sicuramente di giocare con una certa continuità. La Roma – che lavora in sintonia con Totti – non dovrebbe opporre grosse resistenze alla sua partenza. Anzi, a dire il vero, la potrebbe facilitare appena riuscirà a trovare il sostituto. Che potrebbe arrivare a breve giro di posta stando alle ultime notizie che arrivano da Trigoria.