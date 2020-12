Calciomercato Roma, botta e risposta con la Juventus che sarebbe interessata a Villar dando Bernardeschi. La Roma chiede invece in cambio Demiral.

Tra Roma e Juve negli ultimi anni le trattative sono state numerose, anche se l’unica andata in porto più famosa è quella dello scambio tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Uno scambio che per ora è stato vantaggioso per i giallorossi visto il rendimento offerto dal terzino in questo avvio di stagione. In queste ore, secondo quanto riportato da TuttoJuve24 e Juvelive, la società bianconera avrebbe mostrato un concreto interesse per Villar, il giovane centrocampista giallorosso entrato nelle grazie di Fonseca per qualità e geometrie.

La Roma lo valuta almeno 40milioni di euro e nella trattativa che la Juve cercherà d’imbastire, potrebbero entrare degli elementi che potrebbero far comodo al tecnico portoghese: uno è Bernardeschi – già accostato alla società giallorossa – sul quale però ci sarebbe stato un “no grazie”. L’altro è Demiral. E allora le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Roma, il difensore potrebbe interessare

Il difensore turco, nonostante alcuni problemi fisici che lo hanno costretto ad alcuni stop forzati, sta facendo vedere delle buone cose. Oltretutto, tenendo conto del nuovo modo di giocare di Fonseca, un centrale difensivo di sicuro affidamento servirebbe eccome. E allora, se la Juve si presentasse con questa proposta, la trattativa potrebbe decollare.

Sarà difficile però che Pirlo si lasci scappare Demiral: anche perché con Chiellini che ormai è a mezzo servizio e con Bonucci che avrebbe sicuramente bisogno di riposare, il turco diventa un elemento quasi imprescindibile. Ma solo in questo modo la Roma potrebbe pensare ad un possibile affare. Altrimenti non se ne farà nulla.