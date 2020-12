Calciomercato Roma, ieri Gonzalo Villar e Francesco Totti hanno pranzato insieme: entra nella scuderia dell’ex capitano?

Un pranzo all’Eur: da buoni vicini di casa ma, soprattutto, da un giovane che ha sempre visto nell’altro un mito. Gonzalo Villar e Francesco Totti ieri hanno deciso di trascorrere insieme la mattinata di una bella giornata romana. Chiusa poi davanti a crudi di pesce in un noto ristorante della Capitale.

Il 22enne, arrivato dalla serie B spagnola quasi un anno fa, non ha mai fatto mistero della sua passione nei confronti dell’ex capitano giallorosso. Tanto da chiedergli una foto appena atterrato nella sua nuova città per iniziare l’avventura capitolina. Totti non si è negato e, anzi, fiutando l’affare, non ha perso tempo. E ha rilanciato.

Calciomercato Roma, Totti pensa al colpaccio

Totti si è ambientato nella sua nuova vita da scouting. Riuscendo ad inserire nella sua agenzia alcuni elementi di valore. E probabilmente ieri mattina si è parlato anche di questo tra lui e Villar: il capitano potrebbe far decollare la carriera del centrocampista – scrive il Corriere dello Sport– con Fonseca che ormai lo vede quasi come un punto fermo.

È innegabile che il giovane centrocampista spagnolo sia esploso letteralmente quest’anno, guadagnando in poco tempo fiducia e stima da parte dell’allenatore portoghese che, per schierarlo contro il Torino, ha fatto accomodare Pedro facendo giocare Pellegrini alle spalle di Dzeko. Cosa che si potrebbe ripetere anche contro l’Atalanta, anche se Fonseca probabilmente deciderà di schierare una formazione un po’ più esperta contro la truppa di Gasperini. Ma non è una bocciatura. Tutt’altro, Villar ormai è uno dei titolari e sarà così anche nel resto della stagione. Ecco perché Totti ci ha fatto un pensiero. Le qualità per capire chi merita o meno un’opportunità vengono da anni d’esperienza. E il giovane talento spagnolo, a quanto sembra, ne merita almeno una. Un matrimonio che s’ha da fare.